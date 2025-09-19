Путин уволил своего соратника Козака, который был против войны в Украине

В российских средствах массовой информации был обнародован указ Путина об увольнении Козака. Однако на официальном сайте Кремля документ отсутствует.

Кто такой Дмитрий Козак

Дмитрий Козак - российский государственный деятель, в 1990-е годы работал с Путиным в мэрии Санкт-Петербурга и считается его давним соратником.

На протяжении карьеры он занимал различные должности в правительственных структурах и в Администрации президента РФ, в частности должность заместителя и первого заместителя руководителя администрации Кремля.

В 2020 году Козак вернулся в администрацию Путина и начал заниматься вопросами, касающимися временно оккупированного Донбасса.