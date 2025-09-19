RU

Путин уволил своего соратника Козака, который был против войны в Украине

Фото: Дмитрий Козак (kremlin.ru)
Автор: Валерий Савицкий

Российский диктатор Владимир Путин уволил Дмитрия Козака с должности заместителя руководителя Администрации президента РФ. Причиной стала критическая позиция чиновника касательно войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В российских средствах массовой информации был обнародован указ Путина об увольнении Козака. Однако на официальном сайте Кремля документ отсутствует.

Кто такой Дмитрий Козак

Дмитрий Козак - российский государственный деятель, в 1990-е годы работал с Путиным в мэрии Санкт-Петербурга и считается его давним соратником.

На протяжении карьеры он занимал различные должности в правительственных структурах и в Администрации президента РФ, в частности должность заместителя и первого заместителя руководителя администрации Кремля.

В 2020 году Козак вернулся в администрацию Путина и начал заниматься вопросами, касающимися временно оккупированного Донбасса.

Увольнение Козака

Впервые об увольнении Козака российские СМИ сообщили 17 сентября.

В августе издание The New York Times обнародовало статью, в которой со ссылкой на источники отметило, что Козак в частном разговоре с Путиным якобы назвал ошибкой вторжение в Украину. После этого его влияние в Кремле существенно ослабло.

В Институте изучения войны (ISW) отметили, что Козак выполнял роль посредника во время мирных переговоров с Украиной в начале войны. Политик якобы предлагал соглашение о прекращении войны в обмен на отказ Киева вступать в НАТО, однако Путин отклонил предложение из-за желания полностью оккупировать Украину.

