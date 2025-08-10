Близький соратник Путіна запропонував йому припинити війну в Україні, - NYT

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

За словами джерел видання, після початку повномасштабної війни Козак у приватному порядку заявив, що відмовляв Путіна від бойових дій.

Уже цього року він повідомив своїм колегам, що представив Путіну пропозицію про припинення боїв і проведення мирних переговорів.

Крім того, Козак закликав главу Кремля провести внутрішні реформи, включно з передачею російських силових структур під державний контроль, а також створенням незалежної судової системи.

За словами людей, близьких до кремля, Козак єдиний високопоставлений чиновник з оточення Путіна, який відкрито говорить про свою незгоду з війною, хоч він і не робить цю критику публічно.

Також NYT пише, що Козак напередодні війни в переговорах зі США проводив довгі монологи "про злісний і віроломний режим у Києві". Однак у коридорах російської влади попереджав про страшні наслідки для РФ, якщо почнеться війна. Зокрема, він говорив про серйозний опір України.

Як зазначає видання, позиція заступника глави адміністрації президента, судячи з усього, прискорила падіння його відносин із Путіним. Він менше став з'являтися на публіці, тоді як ще один заступник - Сергій Кирієнко, з ентузіазмом поставився до війни і частково їздив на окуповану частину України.

Кремлівські інсайдери та чиновник США розповіли NYT, що значна частина обов'язків Козака перейшла до Кирієнка.

Однак, незважаючи на втрату впливу, Козак зберіг певний доступ до Путіна. Той факт, що глава Кремля тримає Козака при собі, відображає лояльність диктатора РФ до своїх давніх соратників, кажуть джерела.