Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін не планують підписувати жодних документів за підсумками зустрічі на Алясці 15 серпня.

Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News та ТАСС .

"(Документа за підсумками саміту - ред.) не очікується, нічого не готувалося. Та й навряд чи тут може бути якийсь документ", - заявив Пєсков.

У Кремлі зазначають, що було б великою помилкою прогнозувати результати переговорів на високому рівні між Росією та США.

"Але, з огляду на те, що буде спільна пресконференція, президент (Путін - ред.), звичайно ж, окреслить те коло домовленостей, порозумінь, яких йому вдасться досягти", - додав речник Путіна.