Путін зробив цинічну заяву про "врегулювання українського конфлікту"

Цинічні заяви Путіна

Путін сказав Моді, що Росія нібито рухається шляхом завершення "українського конфлікту".

Перед цим Моді закликав диктатора вирішувати всі проблеми мирними засобами та йти саме в цьому напрямку.

"Спасибі, шановний прем’єр-міністре. Ми цим шляхом і рухаємося", - брехливо сказав Путін.

Також Моді згадав про очікування від візиту Путіна на вересневий саміт БРІКС у Нью-Делі 12-13 вересня.

Раніше РБК-Україна писало, що Моді під час спілкування з Путіним заявив: світ повинен нарешті обрати мир та відійти від нескінченної війни до її припинення.

Також повідомлялося, що Путін не показує намірів закінчити війну проти України. Проте на дипломатичному фронті можливі важливі досягнення у мирному процесі, заявив президент України Володимир Зеленський.