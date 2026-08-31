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Зеленський: Путін хоче продовження війни, але вересень може багато змінити

19:53 31.08.2026 Пн
2 хв
Україна продовжує дипломатичні зусилля щодо закінчення війни
aimg Олена Бджола
Зеленський: Путін хоче продовження війни, але вересень може багато змінити Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Російський диктатор Володимир Путін не показує намірів закінчити війну проти України. Проте на дипломатичному фронті можливі важливі досягнення у мирному процесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Зеленський заінтригував вереснем

Очільник держави зазначив, що треба створити Путіну відповідний настрій - завершувати війну, а не воювати.

"Зараз поки що, на жаль, усі свідчення розвідок - і наших, і партнерів, - усі сигнали з Росії такі, що особисто російський лідер хоче війни ще", - каже Зеленський.

Президент зауважив, що абсолютна більшість російського суспільства вже хоче погодитись із зупинкою війни по лінії зіткнення. Проте Путін виступає за продовження бойових дій проти України.

"Ми побачимо, що вдасться представникам президента США. Вересень може змінити багато, і треба, щоб ми разом з партнерами зробили все для захисту людей, для захисту життя і для миру", - каже Зеленський.

Раніше РБК-Україна писало, що наразі обговорюється дата візиту представників президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Києва. Це буде їхня перша поїздка в Україну.

Також повідомлялося, що Україна щодня перебуває в контакті з представниками президента США Дональда Трампа та розраховує на активізацію дипломатичних зусиль уже у серпні.

Крім того, директор ЦРУ Джон Реткліфф під час таємної поїздки до Москви запропонував провести тристоронню зустріч між Трампом, Зеленським та Путіним. Мета - спробувати покласти край війні.

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