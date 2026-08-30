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У Кремлі назвали умову для саміту Зеленського, Трампа та Путіна

19:24 30.08.2026 Нд
2 хв
Яку фінальну умову висунула Москва для переговорів?
aimg Сергій Козачук
У Кремлі назвали умову для саміту Зеленського, Трампа та Путіна Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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Зустріч лідерів США та України з російським диктатором Володимиром Путіним можлива лише для фіксації підсумкових домовленостей. Сам процес їхнього досягнення буде складним і не зведеться до спрощеної угоди.

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання News.

Умови проведення саміту

За словами представника Кремля, саміт за участі Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського не має сенсу без попередньої підготовки підсумкового документа.

Пєсков наголосив, що потенційна зустріч повинна ставити крапку у вже розроблених домовленостях, а не слугувати майданчиком для первинних переговорів.

Складність переговорного процесу

У Кремлі також зазначили, що випрацювання спільних рішень потребуватиме серйозних зусиль від усіх сторін.

За твердженням Пєскова, це питання не вдасться вирішити у форматі "примітивної угоди", оскільки йдеться про комплексі та глибокі суперечності.

Заяви Росії щодо війни та миру

Нагадаємо, в кремлівському керівництві продовжують висувати умови для припинення бойових дій та коментують регулярні удари по території України.

Зокрема, російський диктатор Володимир Путін заявив, що масовані атаки є "ефективними та своечасними" та нібито допомагають армії РФ виконувати завдання на фронті.

Водночас у Києві наголошують на цинічності позиції Москви.

Перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця зазначив, що Путін насправді не налаштований на мирні перемовини, оскільки робить ставку на терор проти цивільних і сподівається, що українці не переживуть зимовий період.

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