Путин сделал циничное заявление об "урегулировании украинского конфликта"

Россия в очередной раз соврала о своих "мирных усилиях" насчет окончания войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского диктатора Владимира Путина во время общения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, передаёт Interfax.
Путин сказал Моди, что Россия якобы двигается по пути завершения "украинского конфликта".
Перед этим Моди призвал диктатора решать все проблемы мирными средствами и идти именно в этом направлении.
"Спасибо, уважаемый премьер-министр. Мы по этому пути и двигаемся", - лживо сказал Путин.
Также Моди упомянул об ожиданиях от визита Путина на сентябрьский саммит БРИКС в Нью-Дели 12-13 сентября.
Ранее РБК-Украина писало, что Моди во время общения с Путиным заявил: мир должен наконец-то отойти от бесконечной войны до ее прекращения.
Также сообщалось, что Путин не показывает намерения закончить войну против Украины. Однако на дипломатическом фронте возможны важные достижения в мирном процессе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Кроме того, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, саммит при участии Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского не имеет смысла без предварительной подготовки итогового документа.