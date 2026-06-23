Путін зробив нову заяву про переговори з Україною і згадав лист Зеленського

Що заявив Путін

Під час спілкування з випускниками військових вишів російський диктатор заявив, що лист президента України Володимира Зеленського нібито не створює умов для переговорного процесу.

"Які ж це передумови? Вони ж постійно це говорять "Хочемо особистих зустрічей", - сказав Путін.

Також він зробив низку заяв щодо війни проти України та ситуації на фронті.

Зокрема, Путін стверджує, що:

російські війська нібито просуваються по всій лінії фронту;

російська армія "практично забирає" Костянтинівку;

країни Заходу продовжують постачати Україні безпілотники;

західні держави розміщують військові виробництва та спрямовують продукцію для потреб України;

ЗСУ нібито завдають ударів по цивільній інфраструктурі.

Що Путін сказав про Захід

Окремо російський диктатор заявив, що західні країни поки не завдають ударів по території Росії зі своєї території, оскільки, за його словами, побоюються відповіді Москви.

Також він вкотре звинуватив західні держави у підтримці України та постачанні озброєння.