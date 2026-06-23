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Путін зробив нову заяву про переговори з Україною і згадав лист Зеленського

15:06 23.06.2026 Вт
2 хв
Що у Кремлі назвали головною перешкодою для переговорів?
aimg Олена Чупровська
Фото: хазяїн Кремля Володимир Путін (Getty Images)

Наразі немає передумов для переговорів між Росією та Україною.

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Що заявив Путін

Під час спілкування з випускниками військових вишів російський диктатор заявив, що лист президента України Володимира Зеленського нібито не створює умов для переговорного процесу.

"Які ж це передумови? Вони ж постійно це говорять "Хочемо особистих зустрічей", - сказав Путін.

Також він зробив низку заяв щодо війни проти України та ситуації на фронті.

Зокрема, Путін стверджує, що:

  • російські війська нібито просуваються по всій лінії фронту;
  • російська армія "практично забирає" Костянтинівку;
  • країни Заходу продовжують постачати Україні безпілотники;
  • західні держави розміщують військові виробництва та спрямовують продукцію для потреб України;
  • ЗСУ нібито завдають ударів по цивільній інфраструктурі.

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Що Путін сказав про Захід

Окремо російський диктатор заявив, що західні країни поки не завдають ударів по території Росії зі своєї території, оскільки, за його словами, побоюються відповіді Москви.

Також він вкотре звинуватив західні держави у підтримці України та постачанні озброєння.

Як повідомляло РБК-Україна, у Кремлі раптово заговорили про відновлення переговорів з Україною. Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито готова продовжити діалог з тої точки, де він зупинився.

Водночас Лавров зробив цинічну заяву щодо України та Білорусі - Росія погрожує Києву "усім комплексом заходів", якщо Зеленський не відступить від своїх вимог до Мінська.

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