Путін зробив нову заяву про переговори з Україною і згадав лист Зеленського

Наразі немає передумов для переговорів між Росією та Україною.
Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Під час спілкування з випускниками військових вишів російський диктатор заявив, що лист президента України Володимира Зеленського нібито не створює умов для переговорного процесу.
"Які ж це передумови? Вони ж постійно це говорять "Хочемо особистих зустрічей", - сказав Путін.
Також він зробив низку заяв щодо війни проти України та ситуації на фронті.
Зокрема, Путін стверджує, що:
Окремо російський диктатор заявив, що західні країни поки не завдають ударів по території Росії зі своєї території, оскільки, за його словами, побоюються відповіді Москви.
Також він вкотре звинуватив західні держави у підтримці України та постачанні озброєння.
Як повідомляло РБК-Україна, у Кремлі раптово заговорили про відновлення переговорів з Україною. Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито готова продовжити діалог з тої точки, де він зупинився.
Водночас Лавров зробив цинічну заяву щодо України та Білорусі - Росія погрожує Києву "усім комплексом заходів", якщо Зеленський не відступить від своїх вимог до Мінська.