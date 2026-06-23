Путин сделал новое заявление о переговорах с Украиной и вспомнил письмо Зеленского

В настоящее время нет предпосылок для переговоров между Россией и Украиной.
Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Во время общения с выпускниками военных вузов российский диктатор заявил, что письмо президента Украины Владимира Зеленского якобы не создает условий для переговорного процесса.
"Какие же это предпосылки? Они же постоянно говорят: "Хотим личных встреч", - сказал Путин.
Также он сделал ряд заявлений относительно войны против Украины и ситуации на фронте.
В частности, Путин утверждает, что:
Отдельно российский диктатор заявил, что западные страны пока не наносят удары по территории России со своей территории, поскольку, по его словам, опасаются ответа Москвы.
Также он в очередной раз обвинил западные государства в поддержке Украины и поставках вооружения.
Как сообщало РБК-Украина, в Кремле неожиданно заговорили о возобновлении переговоров с Украиной. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы готова продолжить диалог с того места, где он прервался.
В то же время Лавров сделал циничное заявление в отношении Украины и Беларуси - Россия угрожает Киеву "всем комплексом мер", если Зеленский не отступит от своих требований к Минску.