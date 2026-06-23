Путин сделал новое заявление о переговорах с Украиной и вспомнил письмо Зеленского

Что заявил Путин

Во время общения с выпускниками военных вузов российский диктатор заявил, что письмо президента Украины Владимира Зеленского якобы не создает условий для переговорного процесса.

"Какие же это предпосылки? Они же постоянно говорят: "Хотим личных встреч", - сказал Путин.

Также он сделал ряд заявлений относительно войны против Украины и ситуации на фронте.

В частности, Путин утверждает, что:

российские войска якобы продвигаются по всей линии фронта;

российская армия "практически захватывает" Константиновку;

западные страны продолжают поставлять Украине беспилотники;

западные государства размещают военные производства и направляют продукцию для нужд Украины;

ВСУ якобы наносят удары по гражданской инфраструктуре.

Что Путин сказал о Западе

Отдельно российский диктатор заявил, что западные страны пока не наносят удары по территории России со своей территории, поскольку, по его словам, опасаются ответа Москвы.

Также он в очередной раз обвинил западные государства в поддержке Украины и поставках вооружения.