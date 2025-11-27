Путін зробив несподіваний натяк ЄС щодо економіки та торгівлі

Володимир Путін заявив, що Москва готова до економічної співпраці з країнами Європейського Союзу, якщо Брюссель вирішить відновити взаємодію.

За словами Путіна, будь-які нові економічні контакти з ЄС не стануть проблемою для Москви, і російська сторона відкрито налаштована на діалог у комерційній та інвестиційній сфері. При цьому президент не уточнив конкретні галузі або проєкти, на які може поширюватися співпраця, обмежившись загальними формулюваннями про готовність до партнерства.

Дослівно Путін зазначив, що Росія "не має нічого проти" можливих спільних проєктів та готова працювати з усіма зацікавленими сторонами.

Дана заява стала несподіванкою для світової спільноти, адже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Євросоюз постійно тисне на Путіна за допомогою санкцій та економічної ізоляції Росії.

Раніше Путін уже неодноразово висловлював готовність до відновлення комерційних зв’язків із Заходом, проте ці заяви розцінюються, як правило, як політичні сигнали, спрямовані на послаблення тиску санкцій або поліпшення переговорних позицій Росії на міжнародній арені.