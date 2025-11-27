Путин сделал неожиданный намек ЕС относительно экономики и торговли

Владимир Путин заявил, что Москва готова к экономическому сотрудничеству со странами Европейского Союза, если Брюссель решит возобновить взаимодействие.

По словам Путина, любые новые экономические контакты с ЕС не станут проблемой для Москвы, и российская сторона открыто настроена на диалог в коммерческой и инвестиционной сфере. При этом президент не уточнил конкретные отрасли или проекты, на которые может распространяться сотрудничество, ограничившись общими формулировками о готовности к партнерству.

Дословно Путин отметил, что Россия "не имеет ничего против" возможных совместных проектов и готова работать со всеми заинтересованными сторонами.

Данное заявление стало неожиданностью для мирового сообщества, ведь после полномасштабного вторжения России в Украину, Евросоюз постоянно давит на Путина с помощью санкций и экономической изоляции России.

Ранее Путин уже неоднократно выражал готовность к восстановлению коммерческих связей с Западом, однако эти заявления расцениваются, как правило, как политические сигналы, направленные на ослабление давления санкций или улучшение переговорных позиций России на международной арене.