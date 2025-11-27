RU

Экономика

Путин сделал неожиданный намек ЕС относительно экономики и торговли

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова к экономическому сотрудничеству с Европой, если ЕС этого захочет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина во время общения с журналистами.

Владимир Путин заявил, что Москва готова к экономическому сотрудничеству со странами Европейского Союза, если Брюссель решит возобновить взаимодействие.

По словам Путина, любые новые экономические контакты с ЕС не станут проблемой для Москвы, и российская сторона открыто настроена на диалог в коммерческой и инвестиционной сфере. При этом президент не уточнил конкретные отрасли или проекты, на которые может распространяться сотрудничество, ограничившись общими формулировками о готовности к партнерству.

Дословно Путин отметил, что Россия "не имеет ничего против" возможных совместных проектов и готова работать со всеми заинтересованными сторонами.

Данное заявление стало неожиданностью для мирового сообщества, ведь после полномасштабного вторжения России в Украину, Евросоюз постоянно давит на Путина с помощью санкций и экономической изоляции России.

Ранее Путин уже неоднократно выражал готовность к восстановлению коммерческих связей с Западом, однако эти заявления расцениваются, как правило, как политические сигналы, направленные на ослабление давления санкций или улучшение переговорных позиций России на международной арене.

 

Санкции против России

Напомним, что с 2014 года Евросоюз вводит санкции против России, а после полномасштабного вторжения в 2022-м - существенно их расширил.

Всего по состоянию на 2025 год ЕС принял 19 пакетов санкций и сейчас идет работа над 20-м. При этом каждый новый пакет санкций усиливает ограничения, добавляет новых физических и юридических лиц, расширяет списки товаров двойного назначения.

Так, Европейский Союз может принять 20-й пакет санкций против России в январе 2026 года.

Также недавно сообщалось, что ЕС рассматривает новые ограничительные меры против тех, кто обеспечивает работу так называемого "теневого флота" российских танкеров.

Владимир ПутинЕвросоюзРоссийская ФедерацияВойна в Украине