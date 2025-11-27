ua en ru
Путін зробив несподіваний натяк ЄС щодо економіки та торгівлі

Росія, Четвер 27 листопада 2025 19:37
Путін зробив несподіваний натяк ЄС щодо економіки та торгівлі Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія готова до економічної співпраці з Європою, якщо ЄС цього захоче.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна під час спілкування з журналістами.

Володимир Путін заявив, що Москва готова до економічної співпраці з країнами Європейського Союзу, якщо Брюссель вирішить відновити взаємодію.

За словами Путіна, будь-які нові економічні контакти з ЄС не стануть проблемою для Москви, і російська сторона відкрито налаштована на діалог у комерційній та інвестиційній сфері. При цьому президент не уточнив конкретні галузі або проєкти, на які може поширюватися співпраця, обмежившись загальними формулюваннями про готовність до партнерства.

Дослівно Путін зазначив, що Росія "не має нічого проти" можливих спільних проєктів та готова працювати з усіма зацікавленими сторонами.

Дана заява стала несподіванкою для світової спільноти, адже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Євросоюз постійно тисне на Путіна за допомогою санкцій та економічної ізоляції Росії.

Раніше Путін уже неодноразово висловлював готовність до відновлення комерційних зв’язків із Заходом, проте ці заяви розцінюються, як правило, як політичні сигнали, спрямовані на послаблення тиску санкцій або поліпшення переговорних позицій Росії на міжнародній арені.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, що з 2014 року Євросоюз запроваджує санкції проти Росії, а після повномасштабного вторгнення у 2022-му – суттєво їх розширив.

Загалом станом на 2025 рік ЄС ухвалив 19 пакетів санкцій і зараз триває робота над 20-м. При цьому кожен новий пакет санкцій посилює обмеження, додає нових фізичних та юридичних осіб, розширює списки товарів подвійного призначення.

Так, Європейський Союз може ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії у січні 2026 року.

Також нещодавно повідомлялося, що ЄС розглядає нові обмежувальні заходи проти тих, хто забезпечує роботу так званого "тіньового флоту" російських танкерів.

