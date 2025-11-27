ua en ru
Чт, 27 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Путин сделал неожиданный намек ЕС относительно экономики и торговли

Россия, Четверг 27 ноября 2025 19:37
UA EN RU
Путин сделал неожиданный намек ЕС относительно экономики и торговли Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова к экономическому сотрудничеству с Европой, если ЕС этого захочет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина во время общения с журналистами.

Владимир Путин заявил, что Москва готова к экономическому сотрудничеству со странами Европейского Союза, если Брюссель решит возобновить взаимодействие.

По словам Путина, любые новые экономические контакты с ЕС не станут проблемой для Москвы, и российская сторона открыто настроена на диалог в коммерческой и инвестиционной сфере. При этом президент не уточнил конкретные отрасли или проекты, на которые может распространяться сотрудничество, ограничившись общими формулировками о готовности к партнерству.

Дословно Путин отметил, что Россия "не имеет ничего против" возможных совместных проектов и готова работать со всеми заинтересованными сторонами.

Данное заявление стало неожиданностью для мирового сообщества, ведь после полномасштабного вторжения России в Украину, Евросоюз постоянно давит на Путина с помощью санкций и экономической изоляции России.

Ранее Путин уже неоднократно выражал готовность к восстановлению коммерческих связей с Западом, однако эти заявления расцениваются, как правило, как политические сигналы, направленные на ослабление давления санкций или улучшение переговорных позиций России на международной арене.

Санкции против России

Напомним, что с 2014 года Евросоюз вводит санкции против России, а после полномасштабного вторжения в 2022-м - существенно их расширил.

Всего по состоянию на 2025 год ЕС принял 19 пакетов санкций и сейчас идет работа над 20-м. При этом каждый новый пакет санкций усиливает ограничения, добавляет новых физических и юридических лиц, расширяет списки товаров двойного назначения.

Так, Европейский Союз может принять 20-й пакет санкций против России в январе 2026 года.

Также недавно сообщалось, что ЕС рассматривает новые ограничительные меры против тех, кто обеспечивает работу так называемого "теневого флота" российских танкеров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Евросоюз Российская Федерация Война в Украине
Новости
Путин запутался в географии Донбасса и нафантазировал "бои за Комсомольск"
Путин запутался в географии Донбасса и нафантазировал "бои за Комсомольск"
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает