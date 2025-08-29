Путін знущається з будь-яких мирних зусиль, - Каллас

Зустріч міністрів оборони в Копенгагені

Нагадаємо, що сьогодні, 28 серпня, міністри ЄС прибули до Копенгагена з однією метою: чинити тиск на Росію за допомогою подвійного удару у вигляді санкцій і підтримки України.

Раніше сьогодні, на неформальній зустрічі міністрів оборони ЄС у Копенгагені міністр оборони Бельгії Тео Франкен сьогодні повідомив, що Бельгія не виключає можливості направлення бельгійських військових до України.

Крім цього, ще вчора повідомлялось, що Європейський Союз обговорить гарантії безпеки для України після завершення війни.

Однією з ідей, за даними ЗМІ стало введення миротворчих військ нейтральної третьої країни для патрулювання демілітаризованої зони. Це питання має бути обговорено детальніше під час сьогоднішньої зустрічі.