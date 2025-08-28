Гарантії безпеки для України: ЄС розглядає введення миротворців третьої країни, - Politico

Європейський Союз обговорює гарантії безпеки для України після завершення війни. Однією з ідей стало введення миротворчих військ нейтральної третьої країни для патрулювання демілітаризованої зони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Сьогодні, 28 серпня, міністри ЄС прибудуть до Копенгагена з однією метою: чинити тиск на Росію за допомогою подвійного удару у вигляді санкцій і підтримки України.

Анонімний дипломат ЄС повідомив виданню, що метою цих зустрічей є посилення тиску на Росію, щоб показати Москві, що продовження війни не має сенсу.

Головними темами обговорення будуть гарантії безпеки України після війни – особливо зараз, коли, за повідомленнями, США готові надати підтримку в повітрі та розвідці та наступний пакет санкцій блоку проти Росії.

Відомо також, що міністри обміняються думками щодо гарантій, які офіційно обговорюються у форматі "коаліції бажаючих", до якої входять Британія та Україна.

Анонімне джерело видання зазначило, що переговори про контури післявоєнних гарантій, щоб зупинити Москву від повторного вторгнення в Україну, будуть домінувати в кулуарних бесідах на зустрічі.

За його даними, під час цих бесід, як очікується, будуть обговорюватися такі теми, як те, яка нейтральна третя країна могла б надати миротворчі війська для патрулювання майбутньої демілітаризованої зони.