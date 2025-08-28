ua en ru
Чт, 28 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Гарантії безпеки для України: ЄС розглядає введення миротворців третьої країни, - Politico

Брюссель, Четвер 28 серпня 2025 13:22
UA EN RU
Гарантії безпеки для України: ЄС розглядає введення миротворців третьої країни, - Politico Фото: ЄС обговорює миротворців у демілітаризованій зоні для України після війни (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Європейський Союз обговорює гарантії безпеки для України після завершення війни. Однією з ідей стало введення миротворчих військ нейтральної третьої країни для патрулювання демілітаризованої зони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Сьогодні, 28 серпня, міністри ЄС прибудуть до Копенгагена з однією метою: чинити тиск на Росію за допомогою подвійного удару у вигляді санкцій і підтримки України.

Анонімний дипломат ЄС повідомив виданню, що метою цих зустрічей є посилення тиску на Росію, щоб показати Москві, що продовження війни не має сенсу.

Головними темами обговорення будуть гарантії безпеки України після війни – особливо зараз, коли, за повідомленнями, США готові надати підтримку в повітрі та розвідці та наступний пакет санкцій блоку проти Росії.

Відомо також, що міністри обміняються думками щодо гарантій, які офіційно обговорюються у форматі "коаліції бажаючих", до якої входять Британія та Україна.

Анонімне джерело видання зазначило, що переговори про контури післявоєнних гарантій, щоб зупинити Москву від повторного вторгнення в Україну, будуть домінувати в кулуарних бесідах на зустрічі.

За його даними, під час цих бесід, як очікується, будуть обговорюватися такі теми, як те, яка нейтральна третя країна могла б надати миротворчі війська для патрулювання майбутньої демілітаризованої зони.

Гарантії безпеки для України

Зауважимо, що сьогодні вранці стало також відомо, що Італія розглядає можливість надіслати в Україну групу саперів для розмінування деокупованих територій та акваторії морів.

Нагадаємо, що ще 18 серпня у Білому домі відбулася зустріч президента США Дональда Тампа з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Головною темою обговорення стали саме гарантії безпеки для України.

Союзники розглянули можливість гарантій безпеки, подібних до статті 5 НАТО, але поза межами Альянсу.

У ході переговорів президент Трамп підтвердив участь США у цих гарантіях, хоча й наголосив, що основне навантаження має лягти на європейських партнерів. Він також виключив відправку американських військових до України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Війна Росії проти України
Новини
Під’їзд 5-поверхівки на Дарниці зруйнований дощенту: репортаж РБК-Україна з Києва після атаки
Під’їзд 5-поверхівки на Дарниці зруйнований дощенту: репортаж РБК-Україна з Києва після атаки
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили