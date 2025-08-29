Путин издевается над любыми мирными усилиями, - Каллас

Встреча министров обороны в Копенгагене

Напомним, что сегодня, 28 августа, министры ЕС прибыли в Копенгаген с одной целью: оказать давление на Россию с помощью двойного удара в виде санкций и поддержки Украины.

Ранее сегодня, на неформальной встрече министров обороны ЕС в Копенгагене министр обороны Бельгии Тео Франкен сегодня сообщил, что Бельгия не исключает возможности направления бельгийских военных в Украину.

Кроме этого, еще вчера сообщалось, что Европейский Союз обсудит гарантии безопасности для Украины после завершения войны.

Одной из идей, по данным СМИ стало введение миротворческих войск нейтральной третьей страны для патрулирования демилитаризованной зоны. Этот вопрос должен быть обсужден подробнее во время сегодняшней встречи.