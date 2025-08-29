Путін знущається з будь-яких мирних зусиль, - Каллас

Російський диктатор Володимир Путін ігнорує будь-які мирні ініціативи, і єдиним способом вплинути на нього залишається міжнародний тиск.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на верховну представницю ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас.

"Єдине, що він розуміє, - це тиск", - наголосила вона.

Напередодні цього саміту глава зовнішньої політики блоку Кая Каллас заявила, що російський диктатор Путін "знущається з будь-яких мирних зусиль".

Міністри оборони ЄС сьогодні збираються в Копенгагені, щоб обговорити підтримку України та шляхи посилення тиску на Росію через продовження війни та ігнорування мирних ініціатив.

Зустріч міністрів оборони в Копенгагені

Нагадаємо, що сьогодні, 28 серпня, міністри ЄС прибули до Копенгагена з однією метою: чинити тиск на Росію за допомогою подвійного удару у вигляді санкцій і підтримки України.

Раніше сьогодні, на неформальній зустрічі міністрів оборони ЄС у Копенгагені міністр оборони Бельгії Тео Франкен сьогодні повідомив, що Бельгія не виключає можливості направлення бельгійських військових до України.

Крім цього, ще вчора повідомлялось, що Європейський Союз обговорить гарантії безпеки для України після завершення війни.

Однією з ідей, за даними ЗМІ стало введення миротворчих військ нейтральної третьої країни для патрулювання демілітаризованої зони. Це питання має бути обговорено детальніше під час сьогоднішньої зустрічі.