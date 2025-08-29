Путин издевается над любыми мирными усилиями, - Каллас

Российский диктатор Владимир Путин игнорирует любые мирные инициативы, и единственным способом повлиять на него остается международное давление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на верховную представительницу ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас.

"Единственное, что он понимает, - это давление", - подчеркнула она.

Накануне этого саммита глава внешней политики блока Кая Каллас заявила, что российский диктатор Путин "издевается над любыми мирными усилиями".

Министры обороны ЕС сегодня собираются в Копенгагене, чтобы обсудить поддержку Украины и пути усиления давления на Россию из-за продолжения войны и игнорирования мирных инициатив.

Встреча министров обороны в Копенгагене

Напомним, что сегодня, 28 августа, министры ЕС прибыли в Копенгаген с одной целью: оказать давление на Россию с помощью двойного удара в виде санкций и поддержки Украины.

Ранее сегодня, на неформальной встрече министров обороны ЕС в Копенгагене министр обороны Бельгии Тео Франкен сегодня сообщил, что Бельгия не исключает возможности направления бельгийских военных в Украину.

Кроме этого, еще вчера сообщалось, что Европейский Союз обсудит гарантии безопасности для Украины после завершения войны.

Одной из идей, по данным СМИ стало введение миротворческих войск нейтральной третьей страны для патрулирования демилитаризованной зоны. Этот вопрос должен быть обсужден подробнее во время сегодняшней встречи.