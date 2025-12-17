Путін знову згадав за "Орєшнік": обіцяє бойове чергування до кінця року

Зокрема, за його словами, "Орєшнік" до кінця року плаують поставити на бойове чергування. При цьому диктатор згадав і перше його застосування, у листопаді минулого року росіяни вдарили "Орєшніком" по Дніпру.

"Високий рівень підготовки частин і з'єднань, їх здатність вирішувати найскладніші завдання підтверджуються і в ході регулярно проведених навчань. У тому числі за участю наших зарубіжних союзників і партнерів, яким ми передаємо досвід, отриманий в ході спеціальної військової операції", - каже Путін.

РФ била по Україні ракетою "Орєшнік"

Нагадаємо, Росія застосувала ракету "Орєшнік" під час удару по території України. Атака відбулася 21 листопада минулого року, а ціллю окупантів став оборонний завод у Дніпрі. Як зазначали експерти, тоді російські війська використали ракету без бойової частини.

Крім того, 30 вересня білоруський диктатор Олександр Лукашенко вперше публічно продемонстрував макет російської балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік". Під час його зустрічі з прем’єр-міністром Киргизстану в робочому кабінеті помітили модель пускової установки.

Лукашенко заявляв, що комплекси "Орєшнік" планують розмістити на території Білорусі до кінця року. За його словами, відповідних домовленостей було досягнуто з Володимиром Путіним під час зустрічі у Волгограді. Водночас ще у вересні він стверджував, що ракети нібито вже "прямують" до Білорусі.