Путін знову заперечує, що розпочав війну проти України

Росія не починала війну, а лише реагувала на дії України, яка нібито розв'язала бойові дії за сприяння Заходу.
Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал "СМОТРІ".
Російський диктатор вкотре спробував перекласти відповідальність за повномасштабне вторгнення на Україну та західні країни.
За його словами, Москва нібито змушена була відповісти на "бойові дії".
"Ми не починали ніякої війни, ми відповідали на дії України, яка розв'язала бойові дії при содействии Запада", - висловився Путін.
Нагадаємо, що станнім часом у Кремлі та навколо російського диктатора спостерігаються суттєві зміни на тлі подій на фронті та міжнародній арені.
Успіхи Збройних сил України на фронті та регулярні удари по військових об'єктах у РФ створюють токсичну атмосферу довкола Путіна. Найближче оточення диктатора починає усвідомлювати, що саме він є головним винуватцем масштабних втрат країни у війні.
Завдяки далекобійним санкціям України та логістичним проблемам у РФ, рівень довіри росіян до Путіна стрімко обвалюється вже кілька тижнів поспіль.
Також, Кремль продовжує категорично відкидати будь-які пропозиції щодо заморожування бойових дій. Наприклад, Путін використав зустріч із президентом Казахстану, щоб виправдати продовження агресії та відкинути ідею зупинки війни по лінії фронту.