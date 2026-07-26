Путин снова отрицает, что начал войну против Украины

Успехи Вооруженных сил Украины на фронте и регулярные удары по военным объектам в РФ создают токсичную атмосферу вокруг Путина. Ближайшая обстановка диктатора начинает осознавать, что именно он является главным виновником масштабных потерь страны в войне.

Благодаря дальнобойным санкциям Украины и логистическим проблемам в РФ уровень доверия россиян к Путину стремительно обваливается уже несколько недель подряд.

Также Кремль продолжает категорически отвергать любые предложения по замораживанию боевых действий. К примеру, Путин использовал встречу с президентом Казахстана, чтобы оправдать продолжение агрессии и отвергнуть идею остановки войны по линии фронта.