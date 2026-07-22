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Зеленський розповів про сигнали від оточення Путіна: вони розуміють

21:16 22.07.2026 Ср
2 хв
Тільки російський диктатор винен у втратах своєї країни на війні
aimg Олена Бджола
Зеленський розповів про сигнали від оточення Путіна: вони розуміють Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskyy.official)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Успіхи України на фронті та в ударах по Росії створюють довкола Путіна токсичну атмосферу. Його близьке оточення це визнає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення презилента України Володимира Зеленського у Facebook.

Тільки Путін є причиною втрат росіян

Зеленський зазначив, що наразі довкола глави Кремля є нова, дуже неприємна для нього атмосфера.

"Зараз, звісно, ситуація на фронті та ситуація з нашими далекобійними ударами та мідл-страйками створює нову атмосферу навколо Путіна - дуже токсичну атмосферу", - каже президент.

Зеленський впевнений, що тільки Путін є причиною того, що війна почалась і не закінчується.

"Тільки Путін є причиною тих втрат, які несуть росіяни", - зауважив Зеленський.

Оточення диктатора розуміє

Очільник держави зазначив, що оточення Путіна це розуміє.

"Сигналізує нам, сигналізує нашим партнерам. Російське суспільство все більше починає це відчувати", - повідомив Зеленський.

Президент України закликав до рішень, які принесуть мир у війні.

"Україна давно до цього готова. Зараз робимо все, щоб завершення цієї війни було достойним", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, 22 липня Зеленський обговорив із Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером відновлення переговорів із Росією.

Також Зеленський після звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського анонсував зміни в обороні країни. Це стосується як дронів, так і мобілізації.

Далекобійні санкції України та погіршення економічної ситуації внаслідок цього дієво впливають на бажання РФ вести війну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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