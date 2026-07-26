Путін знову заперечує, що розпочав війну проти України

Росія не починала війну, а лише реагувала на дії України, яка нібито розв'язала бойові дії за сприяння Заходу.

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал " СМОТРІ ".

Чергова заява Путіна

Російський диктатор вкотре спробував перекласти відповідальність за повномасштабне вторгнення на Україну та західні країни.

За його словами, Москва нібито змушена була відповісти на "бойові дії".

"Ми не починали ніякої війни, ми відповідали на дії України, яка розв'язала бойові дії при содействии Запада", - висловився Путін.

Ситуація в РФ та оточенні Путіна

Нагадаємо, що станнім часом у Кремлі та навколо російського диктатора спостерігаються суттєві зміни на тлі подій на фронті та міжнародній арені.