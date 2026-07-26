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Путин снова отрицает, что начал войну против Украины

20:00 26.07.2026 Вс
2 мин
На кого в этот раз диктатор пытается переложить вину?
aimg Сергей Козачук
Путин снова отрицает, что начал войну против Украины Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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Россия не начинала войну, а лишь реагировала на действия Украины, которая, якобы, развязала боевые действия при содействии Запада.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал "СМОТРИ".

Очередное заявление Путина

Российский диктатор снова попытался переложить ответственность за полномасштабное вторжение на Украину и западные страны.

По его словам, Москва якобы вынуждена была ответить на "боевые действия".

"Мы не начинали никакой войны, мы отвечали на действия Украины, развязавшей боевые действия при содействии Запада", - высказался Путин.

Ситуация в РФ и окружении Путина

Напомним, что в последнее время в Кремле и вокруг российского диктатора наблюдаются существенные изменения на фоне событий на фронте и международной арене.

Успехи Вооруженных сил Украины на фронте и регулярные удары по военным объектам в РФ создают токсичную атмосферу вокруг Путина. Ближайшая обстановка диктатора начинает осознавать, что именно он является главным виновником масштабных потерь страны в войне.

Благодаря дальнобойным санкциям Украины и логистическим проблемам в РФ уровень доверия россиян к Путину стремительно обваливается уже несколько недель подряд.

Также Кремль продолжает категорически отвергать любые предложения по замораживанию боевых действий. К примеру, Путин использовал встречу с президентом Казахстана, чтобы оправдать продолжение агрессии и отвергнуть идею остановки войны по линии фронта.

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