Путін знову віддає Угорщині полонених українських військових

Диктатор заявив, що питання звільнення цих полонених обговорювалось у вівторок, 3 березня, з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Йдеться про українців, які одночасно мають громадянство і України, і Угорщини.

"Мною прийнято рішення звільнити двох осіб. Ви зможете, як і просив прем'єр-міністр, забрати їх з собою прямо в літак, на якому ви сюди прилетіли, і на якому ви повернетеся до Будапешта", - сказав Путін.

У відповідь на рішення диктатора щодо звільнення полонених Сійярто подякував йому російською мовою.

Що кажуть в МЗС України

Українське МЗС в коментарі РБК-Україна повідомило, що українській стороні не було надано інформації про військових, які РФ планує передати Угорщині.

З цієї причини до МЗС буде запрошено тимчасового повіреного у справах Угорщини для отримання достовірних даних. Крім того, Україна звернеться із запитом на доступ до осіб, яких повернули.

"Змушені констатувати, що Москва та Будапешт уже не вперше маніпулюють чутливим питанням військовополонених. Не може не вражати цинізм, коли питання звільнення людей роблять частиною політичного піару перед виборами в Угорщині та розмінною монетою у відносинах з Кремлем", - сказали в МЗС.

РФ вже передавала Угорщині полонених українців

Нагадаємо, в червні 2023 року джерела РБК-Україна повідомили, що Росія хоче передати Угорщині 11 українських військовополонених. Пізніше факт передачі підтвердила Російська Православна Церква.

Згідно з заявою РПЦ, це відбулось "в межах міжцерковної співпраці на прохання угорської сторони". При цьому передача полонених відбулась без погодження з Україною

Певний час доля та місцезнаходження військових приховувалась, до них не допускали українських дипломатів. Пізніше вдалось повернути в Україну лише п’ятьох з одинадцяти полонених.