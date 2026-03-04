ua en ru
Прикрився війною в Ірані: Сійярто помчав у Москву випрошувати гарантії на нафту і газ

15:28 04.03.2026 Ср
2 хв
Угорський міністр "загорнув" обговорення енергоносіїв Росії у турботу про угорців
aimg Валерій Ульяненко
Прикрився війною в Ірані: Сійярто помчав у Москву випрошувати гарантії на нафту і газ Фото: Петер Сійярто, міністр закордонних справ Угорщини (Getty Images)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув до РФ, щоб переконатися, що його країні й надалі будуть доступні нафта і газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сійярто у Facebook.

Читайте також: "Можливо, Орбан - маг": Зеленський потролив прем’єра Угорщини та відповів на умови Фіцо

Угорський міністр зазначив, що війни у світі ставлять надзвичайні виклики для національної та енергетичної безпеки Угорщини.

"Війна в Україні та криза на Близькому Сході - це два збройні конфлікти, які одночасно викликають занепокоєння. Угорщина хоче триматися осторонь від будь-яких воєн, і для нас безпека Угорщини та угорського народу завжди на першому місці", - йдеться у його заяві.

За словами Сійярто, українці нібито блокують постачання нафти по трубопроводу "Дружба". Він додав, що з іншого боку, Хорватія обговорює право Угорщини купувати нафту країни-агресорки морським шляхом.

"В результаті війни в Ірані все світове морське постачання нафти й газу зіткнулося з надзвичайними викликами через закриття Ормузької протоки, де відбувається третина світової торгівлі нафтою", - зауважив угорський міністр.

Сійярто сподівається на гарантію від РФ

Глава МЗС Угорщини повідомив, що прибув до Москви, щоб переконатися, що нафта і газ будуть доступні для країни й під час кризи.

"І я тут, щоб переконатися та отримати гарантію, що необхідна для енергозабезпечення нашої країни кількість нафти й природного газу буде поставлена до Угорщини, попри зміну обставин і глобальну енергетичну кризу, за тією ж ціною, за якою росіяни постачають до Угорщини", - наголосив він.

Передвиборча турбота про угорців

Також Сійярто вдався до передвиборчої риторики - зокрема, заявив, що від російських енергоносіїв залежатиме розмір комунальних платежів угорців.

"Якщо енергоносії з Росії не надійдуть до Угорщини, то, на жаль, про зниження комунальних платежів для домогосподарств також доведеться забути", - пояснив він.

Скандальна заява Сійярто

Нагадаємо, 26 лютого Сійярто заявив, що Україна нібито вимагає грошей і постачання зброї в обмін на відновлення роботи нафтопроводу "Дружба". Його слова пролунали після того, як тимчасового повіреного у справах Угорщини в Україні викликали в МЗС.

Угорський міністр сказав, що українці нібито визнали, що трубопроводи "закриті з політичних причин". За його словами, Україна нібито визнала, що немає "жодних фізичних або технічних причин" для того, щоб не відновлювати постачання, що "це виключно політичні причини".

