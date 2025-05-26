"Путін зневажає світ": Зеленський розкрив деталі рекордної атаки РФ по Україні

"Географія удару цієї ночі - від Чернігівщини до Хмельниччини, від Харківської області до Одеської. І це була вже третя ніч комбінованого російського терору - ударні дрони та ракети", - написав Зеленський.

За його словами, лише відчуття повної безкарності може дозволяти Росії завдавати таких ударів та збільшувати їх масштаб.

"У цьому немає жодного значного військового сенсу, але є значний політичний сенс. Таким чином Путін демонструє, наскільки він зневажає світ, який витрачає більше зусиль на "діалог" із ним, ніж на тиск", - вважає президент.

Однак Зеленський вважає, що як і будь-якого злочинця, Росію можна поставити в рамки тільки силою. Адже лише завдяки силі Сполучених Штатів, Європи, та інших націй можна досягти повного припинення цих ударів і реального миру.

"На збільшення російських ударів варто відповідати збільшенням санкцій. На ігнорування Росією дипломатії та відмову навіть від припинення вогню треба відповідати блокуванням російських фінансів і торгівлі російською нафтою. Дякую всім у світі, хто просуває саме такий сильний порядок денний. Росія повинна завершити цю свою війну. А щоб це сталося, треба позбавити ресурсів їхнє бажання воювати", - підкреслив президент.

Масовані атаки Росії

Нагадаємо, останні три ночі російська армія завдавала масованих комбінованих ударів по території України.

Зокрема, у ніч на 24 травня, Росія завдала комбінованого удару по Києву, застосувавши одночасно балістичні ракети та дрони. Тоді по Україні було випущено 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 і 250 ударних БпЛА. ППО знищила шість ракет і знешкодила 245 дронів.

Також у ніч на 25 травня росіяни атакували 13 областей України. Тоді окупанти використали десятки балістичних та крилатих ракет, а також близько 300 безпілотників.