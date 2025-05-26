"Путин презирает мир": Зеленский раскрыл детали рекордной атаки РФ по Украине

"География удара этой ночью - от Черниговщины до Хмельницкой области, от Харьковской области до Одесской. И это была уже третья ночь комбинированного российского террора - ударные дроны и ракеты", - написал Зеленский.

По его словам, только ощущение полной безнаказанности может позволять России наносить такие удары и увеличивать их масштаб.

"В этом нет никакого значительного военного смысла, но есть значительный политический смысл. Таким образом Путин демонстрирует, насколько он презирает мир, который тратит больше усилий на "диалог" с ним, чем на давление", - считает президент.

Однако Зеленский считает, что как и любого преступника, Россию можно поставить в рамки только силой. Ведь только благодаря силе Соединенных Штатов, Европы и других наций можно достичь полного прекращения этих ударов и реального мира.

"На увеличение российских ударов стоит отвечать увеличением санкций. На игнорирование Россией дипломатии и отказ даже от прекращения огня надо отвечать блокированием российских финансов и торговли российской нефтью. Спасибо всем в мире, кто продвигает именно такую сильную повестку дня. Россия должна завершить эту свою войну. А чтобы это произошло, надо лишить ресурсов их желание воевать", - подчеркнул президент.

Массированные атаки России

Напомним, последние три ночи российская армия наносила массированные комбинированные удары по территории Украины.

В частности, в ночь на 24 мая, Россия нанесла комбинированный удар по Киеву, применив одновременно баллистические ракеты и дроны. Тогда по Украине было выпущено 14 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 250 ударных БпЛА. ПВО уничтожила шесть ракет и обезвредила 245 дронов.

Также в ночь на 25 мая россияне атаковали 13 областей Украины. Тогда оккупанты использовали десятки баллистических и крылатых ракет, а также около 300 беспилотников.