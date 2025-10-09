UA

Путін зізнався, що збив літак Азербайджану, але звинуватив Україну

Фото: Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російський диктатор під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим фактично визнав, що пасажирський літак AZAL був збитий російськими ракетами ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Дві ракети, випущені системою ППО Росії, не вразили літак AZAL безпосередньо, а вибухнули за кілька метрів", - заявив Путін.

При цьому він також зазначив, що Росія в день трагедії з літаком AZAL нібито "вела" три українські безпілотники, які того ж дня перетнули кордон РФ.

"Росія, згідно з домовленостями, надає всіляке сприяння слідству у зв'язку з катастрофою літака Азербайджану", - додав лідер Кремля.

Авіакатастрофа літака AZAL у Казахстані

Нагадаємо, 25 грудня у Казахстані в районі місті Актау розбився пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines. Він здійснював рейс з Баку до Грозного. Відомо, що на борту літака перебували 67 осіб, включно з екіпажем. Внаслідок аварії загинули 38 осіб.

За даними ЗМІ, у Грозному, де цього дня збивали дрони, могли підбити літак, тому він не зміг сісти. У результаті Embraer 190 впав у районі міста Актау. Як пише видання Euronews, в Азербайджані підтвердили, що причиною авіакатастрофи була російська ракета.

Варто зауважити, що російський диктатор Володимир Путін вибачився перед президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим за "трагічний інцидент" з літаком Azerbaijan Airlines. Проте не визнав збиття літака російською стороною.

Детальніше про авіакатастрофу – у матеріалі РБК-Україна.

