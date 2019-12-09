Путин и Зеленский в Париже: кто вошел в делегации президентов

Президенты Украины и России - Владимир Зеленский и Владимир Путин - прибыли на встречу в Париже с делегациями, в состав которых, в том числе, вошел менеджмент "Нафтогаза" и "Газпрома". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, в делегацию Зеленского на переговорах в Париже вошли:

глава МИД Украины Вадим Пристайко;

глава МВД Украины Арсен Аваков;

глава СБУ Иван Баканов;

начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак;

министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель;

исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко;

первый помощник президента Сергей Шефир;

помощник президента Андрей Ермак;

советник президента Руслан Демченко;

глава Офиса президента Андрей Богдан;

замглавы ОП Кирилл Тимошенко;

замглавы ОП Юрий Костюк;

замглавы ОП Игорь Жовква.

Фото: делегация Украины

Также известно, что в делегацию Путина вошли:

министр энергетики России Александр Новак;

глава правления "Газпрома" Алексей Миллер;

помощник президента РФ Юрий Ушаков;

помощник президента РФ Владислав Сурков.

Напомним, ранее сообщалось, что лидеры "нормандской четверки" уже прибыли в Елисейский дворец. Кроме того, известно, что на данный момент президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Отметим, сегодня официальный представитель Министерства иностранных дел Германии Мария Адебар заявила, что в Париже на встрече в нормандском формате обсудят так называемую "формулу Штайнмайера".