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Путин и Зеленский в Париже: кто вошел в делегации президентов

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В делегации Украины и России, в том числе, вошел менеджмент "Нафтогаза" и "Газпрома"

Президенты Украины и России - Владимир Зеленский и Владимир Путин - прибыли на встречу в Париже с делегациями, в состав которых, в том числе, вошел менеджмент "Нафтогаза" и "Газпрома". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, в делегацию Зеленского на переговорах в Париже вошли:

  • глава МИД Украины Вадим Пристайко;
  • глава МВД Украины Арсен Аваков;
  • глава СБУ Иван Баканов;
  • начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак;
  • министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель;
  • исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко;
  • первый помощник президента Сергей Шефир;
  • помощник президента Андрей Ермак;
  • советник президента Руслан Демченко;
  • глава Офиса президента Андрей Богдан;
  • замглавы ОП Кирилл Тимошенко;
  • замглавы ОП Юрий Костюк;
  • замглавы ОП Игорь Жовква.

Фото: делегация Украины

Также известно, что в делегацию Путина вошли:

  • министр энергетики России Александр Новак;
  • глава правления "Газпрома" Алексей Миллер;
  • помощник президента РФ Юрий Ушаков;
  • помощник президента РФ Владислав Сурков.

Напомним, ранее сообщалось, что лидеры "нормандской четверки" уже прибыли в Елисейский дворец. Кроме того, известно, что на данный момент президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Отметим, сегодня официальный представитель Министерства иностранных дел Германии Мария Адебар заявила, что в Париже на встрече в нормандском формате обсудят так называемую "формулу Штайнмайера".

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