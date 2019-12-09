Путін і Зеленський в Парижі: хто увійшов до делегацій президентів

До делегацій України і Росії, в тому числі, ввійшов менеджмент "Нафтогазу" і "Газпрому"
Президенти України і Росії - Володимир Зеленський і Володимир Путін - прибули на зустріч у Парижі з делегаціями, до складу яких, зокрема, увійшов менеджмент "Нафтогазу" і "Газпрому". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Зокрема, до делегації Зеленського на переговорах в Парижі увійшли:
Фото: делегація України
Також відомо, що до делегації Путіна увійшли:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідери "нормандської четвірки" вже прибули в Єлисейський палац. Крім того, відомо, що на даний момент президент України Володимир Зеленський проводить зустріч з французьким лідером Еммануелем Макроном.
Відзначимо, сьогодні офіційний представник Міністерства закордонних справ Німеччини Марія Адебар заявила, що в Парижі на зустрічі в нормандському форматі обговорять так звану "формулу Штайнмайєра".