Путін і Зеленський в Парижі: хто увійшов до делегацій президентів

Президенти України і Росії - Володимир Зеленський і Володимир Путін - прибули на зустріч у Парижі з делегаціями, до складу яких, зокрема, увійшов менеджмент "Нафтогазу" і "Газпрому". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, до делегації Зеленського на переговорах в Парижі увійшли:

глава МЗС України Вадим Пристайко;

глава МВС України Арсен Аваков;

глава СБУ Іван Баканов;

начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак;

міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель;

виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко;

перший помічник президента Сергій Шефір;

помічник президента Андрій Єрмак;

радник президента Руслан Демченко;

глава Офісу президента Андрій Богдан;

заступник голови ОП Кирило Тимошенко;

заступник голови ОП Юрій Костюк;

заступник голови ОП Ігор Жовква.

Фото: делегація України

Також відомо, що до делегації Путіна увійшли:

міністр енергетики Росії Олександр Новак;

глава правління "Газпрому" Олексій Міллер;

помічник президента РФ Юрій Ушаков;

помічник президента РФ Владислав Сурков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідери "нормандської четвірки" вже прибули в Єлисейський палац. Крім того, відомо, що на даний момент президент України Володимир Зеленський проводить зустріч з французьким лідером Еммануелем Макроном.

Відзначимо, сьогодні офіційний представник Міністерства закордонних справ Німеччини Марія Адебар заявила, що в Парижі на зустрічі в нормандському форматі обговорять так звану "формулу Штайнмайєра".

