Путін зазнав поразки в Україні по всіх пунктах, - Шольц
Російський диктатор Володимир Путін зазнав поразки в Україні та не досяг своїх цілей. Його спроби послабити НАТО завершилися провалом.
Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на t-online.
Шольц зауважив, що російський диктатор зазнав поразки в Україні по всіх пунктах.
"Він хотів підпорядкувати всю Україну і встановити маріонетковий режим, він хотів запобігти подальшому зближенню з ЄС і послабити весь НАТО", - сказав канцлер.
Натомість, за словами Шольца, вийшло не так, як планував Путін.
"І сьогодні: НАТО має двох нових членів - Швецію та Фінляндію. Всі вони масово інвестують у свою обороноздатність, і майже всі країни НАТО досягли цільового показника у два відсотки. Україна є консолідованою нацією і знаходиться на шляху до вступу в Європейський Союз. Вона має сильну армію, оснащену нами, яка героїчно захищається від військ Путіна", - підкреслив він.
Водночас Шольц зауважив, що зараз завдання полягає в тому, щоб створити основу для справедливого і стійкого миру в Україні.
Канцлер також додав, що готовий ще раз зателефонувати Путіну та розповів, що під час попередньої розмови обіцяв диктатору, що Європа не припинить підтримувати Україну.
"Так, поговорив би... Я дав йому зрозуміти, що він не може сподіватися, що наша підтримка України зменшиться", - сказав він.
Переговори Шольца і Путіна
Нагадаємо, що у листопаді цього року канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з Путіним. Це були перші такі переговори за два роки.
Згодом Шольц заявив, що глава Кремля Путін не змінив своєї думки про війну в Україні. Але зауважив, що поговорити з ним варто було.
На розмову Шольца і Путіна відреагували в МЗС України, там заявили, вона не допоможе досягти справедливого миру. А президент України Володимир Зеленський висловив думку, що дзвінок Шольца Путіну - це скринька Пандори.
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