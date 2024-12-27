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Путін зазнав поразки в Україні по всіх пунктах, - Шольц

Німеччина, П'ятниця 27 грудня 2024 17:41
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Путін зазнав поразки в Україні по всіх пунктах, - Шольц Фото: німецький канцлер Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російський диктатор Володимир Путін зазнав поразки в Україні та не досяг своїх цілей. Його спроби послабити НАТО завершилися провалом.

Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на t-online.

Шольц зауважив, що російський диктатор зазнав поразки в Україні по всіх пунктах.

"Він хотів підпорядкувати всю Україну і встановити маріонетковий режим, він хотів запобігти подальшому зближенню з ЄС і послабити весь НАТО", - сказав канцлер.

Натомість, за словами Шольца, вийшло не так, як планував Путін.

"І сьогодні: НАТО має двох нових членів - Швецію та Фінляндію. Всі вони масово інвестують у свою обороноздатність, і майже всі країни НАТО досягли цільового показника у два відсотки. Україна є консолідованою нацією і знаходиться на шляху до вступу в Європейський Союз. Вона має сильну армію, оснащену нами, яка героїчно захищається від військ Путіна", - підкреслив він.

Водночас Шольц зауважив, що зараз завдання полягає в тому, щоб створити основу для справедливого і стійкого миру в Україні.

Канцлер також додав, що готовий ще раз зателефонувати Путіну та розповів, що під час попередньої розмови обіцяв диктатору, що Європа не припинить підтримувати Україну.

"Так, поговорив би... Я дав йому зрозуміти, що він не може сподіватися, що наша підтримка України зменшиться", - сказав він.

Переговори Шольца і Путіна

Нагадаємо, що у листопаді цього року канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з Путіним. Це були перші такі переговори за два роки.

Згодом Шольц заявив, що глава Кремля Путін не змінив своєї думки про війну в Україні. Але зауважив, що поговорити з ним варто було.

На розмову Шольца і Путіна відреагували в МЗС України, там заявили, вона не допоможе досягти справедливого миру. А президент України Володимир Зеленський висловив думку, що дзвінок Шольца Путіну - це скринька Пандори.

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Олаф Шольц
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