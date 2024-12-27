Путин потерпел поражение в Украине по всем пунктам, - Шольц

Российский диктатор Владимир Путин потерпел поражение в Украине и не достиг своих целей. Его попытки ослабить НАТО завершились провалом.

Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на t-online .

Шольц отметил, что российский диктатор потерпел поражение в Украине по всем пунктам.

"Он хотел подчинить всю Украину и установить марионеточный режим, он хотел предотвратить дальнейшее сближение с ЕС и ослабить весь НАТО", - сказал канцлер.

Зато, по словам Шольца, получилось не так, как планировал Путин.

"И сегодня: НАТО имеет двух новых членов - Швецию и Финляндию. Все они массово инвестируют в свою обороноспособность, и почти все страны НАТО достигли целевого показателя в два процента. Украина является консолидированной нацией и находится на пути к вступлению в Европейский Союз. Она имеет сильную армию, оснащенную нами, которая героически защищается от войск Путина", - подчеркнул он.

В то же время Шольц отметил, что сейчас задача состоит в том, чтобы создать основу для справедливого и устойчивого мира в Украине.

Канцлер также добавил, что готов еще раз позвонить Путину и рассказал, что во время предыдущего разговора обещал диктатору, что Европа не прекратит поддерживать Украину.

"Да, поговорил бы... Я дал ему понять, что он не может надеяться, что наша поддержка Украины уменьшится", - сказал он.