Путин потерпел поражение в Украине по всем пунктам, - Шольц
Российский диктатор Владимир Путин потерпел поражение в Украине и не достиг своих целей. Его попытки ослабить НАТО завершились провалом.
Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на t-online.
Шольц отметил, что российский диктатор потерпел поражение в Украине по всем пунктам.
"Он хотел подчинить всю Украину и установить марионеточный режим, он хотел предотвратить дальнейшее сближение с ЕС и ослабить весь НАТО", - сказал канцлер.
Зато, по словам Шольца, получилось не так, как планировал Путин.
"И сегодня: НАТО имеет двух новых членов - Швецию и Финляндию. Все они массово инвестируют в свою обороноспособность, и почти все страны НАТО достигли целевого показателя в два процента. Украина является консолидированной нацией и находится на пути к вступлению в Европейский Союз. Она имеет сильную армию, оснащенную нами, которая героически защищается от войск Путина", - подчеркнул он.
В то же время Шольц отметил, что сейчас задача состоит в том, чтобы создать основу для справедливого и устойчивого мира в Украине.
Канцлер также добавил, что готов еще раз позвонить Путину и рассказал, что во время предыдущего разговора обещал диктатору, что Европа не прекратит поддерживать Украину.
"Да, поговорил бы... Я дал ему понять, что он не может надеяться, что наша поддержка Украины уменьшится", - сказал он.
Переговоры Шольца и Путина
Напомним, что в ноябре этого года канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с Путиным. Это были первые такие переговоры за два года.
Впоследствии Шольц заявил, что глава Кремля Путин не изменил своего мнения о войне в Украине. Но отметил, что поговорить с ним стоило.
На разговор Шольца и Путина отреагировали в МИД Украины, там заявили, он не поможет достичь справедливого мира. А президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что звонок Шольца Путину - это ящик Пандоры.
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