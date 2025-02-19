Путін заявив про "початок наступу на Україну" з Курської області

"Найостанніша інформація, яку мені доповіли буквально годину тому, - сьогодні вночі бійці 810-ї бригади перетнули кордон Російської Федерації та України і вийшли на територію противника", - сказав він російським пропагандистам.

За його словами, нібито росіяни наступають "по всій лінії зіткнення".

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

Слова Путіна явно резонують із даними Генштабу. За даними українських військових на 16:00 середи, 19 лютого, у Курській області українські захисники наразі відбивають три атаки загарбників, загалом наразі вже зафіксовано 12 бойових зіткнень.

Зі свого боку, окупанти завдали дев'ять авіаційних ударів, скинувши 11 керованих бомб по населених пунктах і позиціях Сил оборони.

"Крім того, здійснив 296 артилерійських обстрілів, зокрема п'ять - із реактивних систем залпового вогню", - зазначили в Генштабі.