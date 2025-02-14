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Сирський назвав оновлені втрати Росії в Курській області, вони продовжують рости

Україна, П'ятниця 14 лютого 2025 21:29
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Сирський назвав оновлені втрати Росії в Курській області, вони продовжують рости Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (t.me_landforcesofukraine)
Автор: Каріна Левицька

Загальні втрати росіян в Курській області становлять вже майже 50 тисяч осіб. Близько 20 тисяч із них - убиті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Перебуваючи в Сумській області Сирський нагородив почесними відзнаками українських військовослужбовців, які тримають зону безпеки та виконують бойові завдання зокрема і в Курській області РФ.

"Це, насамперед, бригади Десантно-штурмових військ, а також підрозділи Сухопутних військ Збройних Сил України. Серед них - ті, хто відбивають ворожі штурми на Курщині та самі проводять результативні наступальні дії", - сказав він.

Головнокомандувач відзначив, що завдяки цим воїнам український фронтир на півночі міцний.

"Завдяки їм Україна і через пів року після початку Курської наступальної операції зберігає контроль над сотнями квадратних кілометрів території країни-агресора, а противник продовжує зазнавати значних втрат у живій силі й техніці. Так, загальні втрати ворога в Курській області становлять понад 48 тисяч осіб, із них - близько 20 тисяч - убитими", - підсумував він.

Нагадаємо, що вчора, 13 лютого, військові Збройних сил України знищили ворожий опорний пункт у Курській області. Звідти окупанти запускали дрони по Україні.

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