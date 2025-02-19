Путин заявил о "начале наступления на Украину" из Курской области

"Самая последняя информация, которую мне доложили буквально час назад - сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины и вышли на территорию противника", - сказал он российским пропагандистам.

По его словам, якобы россияне наступают "по всей линии соприкосновения".

Что говорят в Генштабе ВСУ

Слова Путина явно резонируют с данными Генштаба. По данным украинских военных на 16:00 среды, 19 февраля, в Курской области украинские защитники на данный момент отражают три атаки захватчиков, всего в настоящее время уже зафиксировано 12 боестолкновений.

В свою очередь, оккупнты нанесли девять авиационных ударов, сбросив 11 управляемых бомб по населенным пунктам и позициям Сил обороны.

"Кроме того, осуществил 296 артиллерийских обстрелов, в частности пять - из реактивных систем залпового огня", - отметили в Генштабе.