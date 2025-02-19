Путин заявил о "начале наступления на Украину" из Курской области

Глава Кремля Владимир Путин заявил о якобы "начале наступления на Украину" из Курской области. По его словам, якобы оккупанты "наступают" по всей линии боевого соприкосновения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ, Генштаб ВСУ.
"Самая последняя информация, которую мне доложили буквально час назад - сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины и вышли на территорию противника", - сказал он российским пропагандистам.
По его словам, якобы россияне наступают "по всей линии соприкосновения".
Слова Путина явно резонируют с данными Генштаба. По данным украинских военных на 16:00 среды, 19 февраля, в Курской области украинские защитники на данный момент отражают три атаки захватчиков, всего в настоящее время уже зафиксировано 12 боестолкновений.
В свою очередь, оккупнты нанесли девять авиационных ударов, сбросив 11 управляемых бомб по населенным пунктам и позициям Сил обороны.
"Кроме того, осуществил 296 артиллерийских обстрелов, в частности пять - из реактивных систем залпового огня", - отметили в Генштабе.
Украинские военные уже больше полугода ведут наступление в Курской области, нанося оккупантам значительные потери.
По данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, общие потери россиян в Курской области составляют уже почти 50 тысяч человек. Около 20 тысяч из них - убитые.
Причем Силы обороны наносят значительные удары по силам РФ в Курском регионе. Например, недавно сообщалось, что ВСУ разгромили в Курской области бронеколонну россиян с флагами СССР.
Напомним, что украинские военные осуществили несколько волн наступления в Курской области. Буквально в начале января этого года сообщалось, что Силы обороны атаковали россиян в Курской области на нескольких направлениях. Российские военкоры писали о новом наступлении ВСУ, нацеленном якобы на захват Курской АЭС.
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