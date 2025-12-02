Путін заявив про готовність РФ воювати з Європою

"Росія не збиралася і не збирається воювати з Європою", - заявив Путін, повторивши традиційний наратив Кремля про "мирні наміри" Москви.

Втім, одразу після цього російський диктатор фактично пригрозив європейським країнам, заявивши, що Росія "готова прямо зараз" до війни у випадку, якщо її розпочне Європа.

За словами Путіна, "не може бути жодних сумнівів" у боєздатності РФ.

Ця заява пролунала на тлі триваючої агресії Росії проти України та дедалі частіших погроз Кремля на адресу країн ЄС і НАТО. Коментатори вже відзначають, що слова Путіна уже традиційно поєднують суперечливі тези про "небажання воювати" та одночасні демонстративні залякування Заходу.