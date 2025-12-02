Путин заявил о готовности РФ воевать с Европой

"Россия не собиралась и не собирается воевать с Европой", - заявил Путин, повторив традиционный нарратив Кремля о "мирных намерениях" Москвы.

Впрочем, сразу после этого российский диктатор фактически пригрозил европейским странам, заявив, что Россия "готова прямо сейчас" к войне в случае, если ее начнет Европа.

По словам Путина, "не может быть никаких сомнений" в боеспособности РФ.

Это заявление прозвучало на фоне продолжающейся агрессии России против Украины и участившихся угроз Кремля в адрес стран ЕС и НАТО. Комментаторы уже отмечают, что слова Путина уже традиционно сочетают противоречивые тезисы о "нежелании воевать" и одновременные демонстративные запугивания Запада.