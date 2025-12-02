Путин заявил о готовности РФ воевать с Европой

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны с Европой, но готова к нападению в любой момент.
Как сообщает РБК-Украина, такой тезис Владимир Путин озвучил во время общения с журналистами перед встречей со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом.
"Россия не собиралась и не собирается воевать с Европой", - заявил Путин, повторив традиционный нарратив Кремля о "мирных намерениях" Москвы.
Впрочем, сразу после этого российский диктатор фактически пригрозил европейским странам, заявив, что Россия "готова прямо сейчас" к войне в случае, если ее начнет Европа.
По словам Путина, "не может быть никаких сомнений" в боеспособности РФ.
Это заявление прозвучало на фоне продолжающейся агрессии России против Украины и участившихся угроз Кремля в адрес стран ЕС и НАТО. Комментаторы уже отмечают, что слова Путина уже традиционно сочетают противоречивые тезисы о "нежелании воевать" и одновременные демонстративные запугивания Запада.
Напомним, что с 2022 года официальные контакты между Владимиром Путиным и лидерами ЕС почти прекратились. Еще бы, ЕС поддерживает Украину политически, финансово и военно, а это противоречит позиции Кремля.
Более того, Россия часто обвиняет ЕС во "враждебной политике", одновременно запугивая Европу военными угрозами. Путин регулярно заявляет о готовности к силовым действиям, если ЕС будет "провоцировать" Москву.
В свою очередь из-за агрессии России против Украины ЕС ввел много раундов санкций против российских банков, компаний, олигархов и энергетического сектора. Например, в октябре Европейский Союз официально одобрил новый - уже 19-й - пакет санкций против России.
Так, из-за санкций и дефицита доступного флота РФ не может полноценно транспортировать СПГ, что привело к резкому снижению возможностей экспорта.
Кроме того, Евросоюз готовит санкции против Беларуси из-за атак на Литву.