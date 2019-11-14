Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

По его словам, Россия готова работать с Украиной по транзиту газа в Европу

Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через территорию Украиы. Об этом он он заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в четверг, сообщают росСМИ.

По его словам, Россия готова работать с Украиной и по транзиту газа в Европу, и по поставкам в саму Украину.

"Украина хочет по украинским законам это отрегулировать - пожалуйста, мы готовы. Украина хочет отригулировать по европейским законам? Она взяла на себя обязательство принять европейское законодательство. Мы готовы. Мы в Еврокомиссии об этом сказали, я сказал об этом во Франции, Германии. Если Украина успеет имплементировать у себя законодательство европейских стран - пожалуйста. Пусть делают. Но это все не от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита газа существует", - сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Путин заявил о готовности Российской Федерации снизить цену на газ для Украины при условии прямых поставок.

РБК-Украина писало, що по словам исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, украинская экономика слишком зависима от транзита российского газа, который составляет 2,1% ВВП государства, и эту ситуацию надо менять.