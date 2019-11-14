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Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну

Новини » Політика     14.11.2019 - 21:50
Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

За його словами, Росія готова працювати з Україною щодо транзиту газу в Європу

Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через територію України. Про це він заявив на прес-конференції за підсумками саміту БРІКС в четвер, повідомляють росЗМІ.

За його словами, Росія готова працювати з Україною щодо транзиту газу в Європу, і з постачання в саму Україну.

"Україна хоче за українськими законами відрегулювати - будь ласка, ми готові. Україна хоче відрегулювати за європейськими законами? Вона взяла на себе зобов'язання прийняти європейське законодавство. Ми готові. Ми в Єврокомісії про це сказали, я сказав про це у Франції, Німеччині. Якщо Україна встигне імплементувати в себе законодавство європейських країн - будь ласка. Нехай роблять. Але це все не від нас залежить. Тому ризик припинення транзиту газу існує", - сказав Путін.

Раніше повідомлялося, що Путін заявив про готовність Російської Федерації знизити ціну на газ для України за умови прямих поставок.

РБК-Україна писало, що за словами виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, українська економіка занадто залежна від транзиту російського газу, який становить 2,1% ВВП держави, і цю ситуацію треба міняти.

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