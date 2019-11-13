ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Если Россия прекратит транзит газа, то Украина получит экономический спад, - Витренко

Новости » Экономика     13.11.2019 - 07:02
Если Россия прекратит транзит газа, то Украина получит экономический спад, - Витренко
Иллюстративное фото (Sean Gallup/Getty Images)

Украинская экономика является слишком зависимой от транзита газа, который составляет 2,1% ВВП государства

Украинская экономика слишком зависима от транзита российского газа, который составляет 2,1% ВВП государства, и эту ситуацию надо менять. Об этом во время дискуссии в Берлине заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрінформ".

По его словам, есть угроза того, что Украина потеряет транзит, начиная с 1 января 2020 года.

"И это может означать, что вместо ожидаемого роста в следующем году на уровне 3,3% мы будем иметь на самом деле экономический спад на уровне -0,7%", - сказал Витренко.

"Современная экономика не должна быть настолько зависимой от транзитных доходов", - добавил он.

По словам Витренко, "оптимистичный" политический сценарий по транзиту означает, что Путина заставят осуществлять его по европейским условиям и Москва согласится продолжать переговоры по предложениям вице-президента Еврокомиссии Мароша Шевчовича.

"Сейчас же во время 3-сторонних переговоров между ЕК, Украиной и Россией последняя лишь имитирует конструктивный процесс для того, чтобы потянуть время и достроить газопровод", - отметил Витренко.

Напомним, накануне Украина призвала Европейский парламент остановить попытки Германии вывести "Северный поток-2" из-под действия газовой директивы Европейского союза.

Кроме того, в украинском правительстве заявили, что Украина, Польша, а также страны Балтии, несмотря на действия Германии, найдут способы заблокировать строительство "Северного потока-2".

В Еврокомиссии заверили, что санкции против РФ сохранят до полного выполнения минских соглашений Разумков обсудил строительство "Северного потока-2" с президентом Европарламента
Новости Украины Северный поток-2Российская Федерациятранзит газаНафтогаз Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь