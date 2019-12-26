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Путин заявил о наличии трубоукладчика для завершения строительства "Северного потока-2"

Новости » Политика     26.12.2019 - 12:07
Путин заявил о наличии трубоукладчика для завершения строительства "Северного потока-2"
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин добавил, что завершение строительства "Северного потока-2" затянется на несколько месяцев

Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ есть трубоукладач, который позволит завершить строительство газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что на закрытой встрече Путина с российскими бизнесменами президент РФ посочувствовал Дональду Трампу из-за процедуры импичмента. Путин добавил, что это не помешало американцам блокировать достройку "Северного потока-2".

"Но Владимир Путин заверил, что ничего критического нет, поскольку "у нас есть трубоукладач", - пишет издание.

Он добавил, что завершение проекта затянется на несколько месяцев.

Также глава Минэнерго РФ Новак заявил, если Allseas не сможет продолжить прокладку "Северного потока-2", у РФ есть возможность достроить собственными средствами.

Напомним, один из подрядчиков российского газопровода "Северный поток-2" сообщил о замораживании работ из-за утверждения санкций США. Судно, которое могло бы доделать работу по укладке труб на дне моря, не сможет находиться в территориальных водах Дании.

Также появилась обновленная версия законопроекта DASKA о санкциях против России, в который внесены поправки, которые устанавливают порядок ввода и снятия санкций.

РБК-Украина писало, что 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год. Бюджет обязывает администрацию ввести санкции в отношении России за несколькими пунктами. В частности, санкции вводятся в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

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Новости Украины Владимир ПутинСеверный поток-2
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