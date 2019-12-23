ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США установили условия для снятия санкций с России

Новости » Политика     23.12.2019 - 11:55
США установили условия для снятия санкций с России
Коллаж РБК-Украина

Санкции против РФ предлагают ввести из-за агрессии против Украны и вмешательства в политику США

Появилась обновленная версия законопроекта DASKA о санкциях против России, в которой внесены поправки, устанавливающие порядок введения и снятия санкций. Документ опубликован на сайте Конгресса США.

DASKA предполагает введение санкций против России по двум причинам: вмешательство во внутреннюю политику США и агрессия против Украины. Поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса устанавливают теоретическую возможность отказа от введения санкций.

Снятие санкций произойдет в том случае, если разведка и Госдеп представят доклад, в котором докажут, что такого вмешательства не было. Аналогичный принцип действует по санкциям из-за агрессии в отношении Украины. После подписания законопроекта Госдеп и национальная разведка должны в течение 45 дней представить доклад, в котором будет указано, участвует ли Россия в военных действиях против Украины, поддерживает их или же нет.

Санкции накладываются на российские СПГ-проекты за рубежом, на госдолг России, банки, поддерживающие вмешательство в демократические процессы, судостроительные компании и т.д.

Грэм и Менендес поправками добавили еще несколько пунктов в законопроект. Так, в нем появился раздел, в котором говорится, что задачей США в отношении НАТО должно быть "заключение соглашения, по которому члены НАТО не должны приобретать оборонные технологии, несовместимые с безопасностью систем альянса".

Еще один новый раздел озаглавлен "Введение санкций с учетом убийств, совершенных Российской Федерацией на территории Соединенных Штатов и стран - участниц НАТО". Этот раздел может отсылать к случаям с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании в марте 2018 года и к убийству в Берлине в августе этого года гражданина Грузии и чеченского боевика Зелимхана Хангошвили.

Напомним, Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год. Бюджет обязывает администрацию ввести санкции в отношении России по нескольким пунктам. В частности, санкции вводятся в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров пообещал, что Москва ответит на санкции Вашингтона против газопроводов.

В России пообещали повлиять на "ДНР" для выполнения решения "нормандской четверки" Белый дом заморозил помощь Украине через полтора часа после звонка Трампа Зеленскому
Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиСанкции
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь