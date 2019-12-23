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"Северный поток-2" возглавляет шпион, - Der Standart

Новости » Политика     23.12.2019 - 10:28
"Северный поток-2" возглавляет шпион, - Der Standart
Фото: Маттиас Варниг (nord-stream com)

Варниг якобы доставлял информацию о западногерманских компаниях в Восточный Берлин

Гендиректор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг шпионил на восточногерманскую тайную полицию Штази с 1974 года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Der Standart.

Издание отмечает, что у Варнига было кодовое имя "Артур". Он якобы доставлял информацию о западногерманских компаниях в Восточный Берлин.

Der Standart пишет, что с 1981 по 1990 год Маттиас Варниг занимал различные должности в правительстве ГДР, в частности в Министерстве внешней торговли и Кабинете министров.

В 1990 году Варниг перешел в Дрезднер Банк, в 1991 году открыл свое представительство в Петербурге. В то время нынешний президент РФ Владимир Путин был там чиновником и отвечал за внешние отношения.

Начиная с 2006 года, Варниг возглавил "Северный поток". В 2012 году Путин наградил его "орденом Почета". В Варнига также есть квартира в Москве.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год. Бюджет обязывает администрацию ввести санкции в отношении России по нескольким пунктам. В частности, санкции вводятся в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что газопровод "Северный поток-2" будет построен, несмотря на санкции со стороны США.

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