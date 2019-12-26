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Путін заявив про наявність трубоукладача для завершення будівництва "Північного потоку-2"

Новини » Політика     26.12.2019 - 12:07
Путін заявив про наявність трубоукладача для завершення будівництва "Північного потоку-2"
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін додав, що завершення будівництва "Північного потоку-2" затягнеться на кілька місяців

Президент Росії Володимир Путін заявив, що у РФ є трубоукладач, який дозволить завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що на закритій зустрічі Путіна з російськими бізнесменами президент РФ поспівчував Дональду Трампу через процедуру імпічменту. Путін додав, що це не завадило американцям блокувати добудову "Північного потоку-2".

"Але Володимир Путін запевнив, що нічого критичного немає, оскільки "у нас є трубоукладач", - пише видання.

Він додав, що завершення проекту затягнеться на кілька місяців.

Також глава Міненерго РФ Новак заявив, якщо Allseas не зможе продовжити прокладку "Північного потоку-2", у РФ є можливість добудувати власними коштами.

Нагадаємо, один з підрядників російського газопроводу "Північний потік-2" повідомив про заморожування робіт за затвердження санкцій США. Судно, яке могло б доробити роботу з укладання труб на дні моря, не зможе перебувати в територіальних водах Данії.

Також з'явилася оновлена версія законопроекту DASKA про санкції проти Росії, в якій внесені поправки, які встановлюють порядок введення і зняття санкцій.

РБК-Україна писало, що 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав військовий бюджет країни на 2020 фінансовий рік. Бюджет зобов'язує адміністрацію ввести санкції відносно Росії за декількома пунктами. Зокрема, санкції вводяться щодо газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік".

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Новини України Володимир ПутінСеверный поток-2
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