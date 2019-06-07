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Путин заявил о начале новой "войны"

Новости » Политика    07.06.2019 - 18:45
Путин заявил о начале новой "войны"
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин назвал беспрецедентным выталкивание Huawei с рынка

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что действия властей США в отношении Huawei являются началом новой технологической войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По его мнению, санкции, которые были введены против компании со стороны США означают начало новой технологической войны. Также Путин назвал беспрецедентным подобное выталкивание Huawei с рынка.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в январе 2019 года американские власти официально обвинили Huawei в шпионаже. После чего, в рамках очередного раунда торговой войны с Китаем, Вашингтон поместил компанию в черный список. Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации для защиты сетей связи. Этим указом блокируются транзакции между американскими компаниями и Huawei.

На данный момент Министерство торговли США выдало Huawei временную лицензию, благодаря которой она сможет поддерживать существующие сети и обновлять программное обеспечение своих устройств на американской территории до 19 августа.

Позже Huawei подал в суд с требованием признать неконституционной часть закона о национальной безопасности США, из-за которой компанию внесли в черный список. 

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