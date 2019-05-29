Huawei через суд потребовала снять американские санкции

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Huawei пытается оспорить внесение в черный список США

Китайский производитель электроники Huawei подал в суд с требованием признать неконституционной часть закона о национальной безопасности США, из-за которой компанию внесли в черный список. Об этом сообщает CNBC.

Сообщается, что в окружной суд по Восточному округу Техаса поступил иск от представителей Huawei, которые считают неконституционным раздел 889 Закона о национальной обороне (NDAA). Отметим, данная норма позволяет вводить санкции против компаний без объяснений. Юристы китайской компании утверждают, что по Конституции США имеют право на защиту.

Предполагается, что если суд признает правоту Huawei, то у компании появятся основания добиться исключения из черного списка Министерства торговли и продолжить деятельность на территории США.

Напомним, в январе 2019 года американские власти официально обвинили Huawei в шпионаже. После этого в мае в рамках очередного раунда торговой войны с Китаем Вашингтон поместил компанию в черный список вслед за тем, как президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации для защиты сетей связи. Данным указом блокируются транзакции между американскими компаниями и Huawei.

На данный момент Министерство торговли США выдало Huawei временную лицензию, благодаря которой она сможет поддерживать существующие сети и обновлять программное обеспечение своих устройств на американской территории до 19 августа.