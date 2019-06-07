Путін заявив про початок нової "війни"

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін назвав безпрецедентним виштовхування Huawei з ринку

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що дії влади США щодо Huawei є початком нової технологічної війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

На його думку, санкції, які були введені проти компанії з боку США означають початок нової технологічної війни. Також Путін назвав безпрецедентним подібне виштовхування Huawei з ринку.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в січні 2019 року американська влада офіційно звинуватили Huawei в шпигунстві. Після чого, в рамках чергового раунду торговельної війни з Китаєм, Вашингтон помістив компанію в чорний список. Президент США Дональд Трамп ввів режим надзвичайної ситуації для захисту мереж зв'язку. Цим указом блокуються транзакції між американськими компаніями і Huawei.

На даний момент Міністерство торгівлі США видало Huawei тимчасову ліцензію, завдяки якій вона зможе підтримувати існуючі мережі та оновлювати програмне забезпечення своїх пристроїв на американській території до 19 серпня.

Пізніше Huawei подав до суду з вимогою визнати неконституційною частину закону про національну безпеку США, через яку компанію внесли у чорний список.