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США выдали Huawei временную лицензию

Новости » Общество    21.05.2019 - 02:56
США выдали Huawei временную лицензию
Фото: Huawei (twitter.com/VizWorld)

В течение 90 дней китайская компания сможет поддерживать существующие сети и обновлять программное обеспечение

Министерство торговли Соединенных Штатов выдало китайской компании Huawei временную лицензию, благодаря которой она сможет поддерживать существующие сети и обновлять программное обеспечение устройств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованный на сайте ведомства документ.

Лицензия действительна в течение 90 дней - до 19 августа 2019 года.

Кроме Huawei подобную лицензию также получили 68 подконтрольных ей компаний.

Как отмечают в американских СМИ, получение Huawei временной лицензии выгодно операторам мобильной связи и интернет-провайдерам, использующим оборудование этой компании.

Отметим, 16 мая Минторг США внес Huawei в черный список компаний, замешанных, по мнению властей США, в деятельности, которая угрожает нацбезопасности  и противоречит внешней политике страны.

Напомним, 15 мая президент Соединенных Штатов подписал указ о введении в США режима чрезвычайной ситуации с целью защитить коммуникационные сети. Ранее в Вашингтоне Huawei неоднократно обвиняли в создании шпионского оборудования.

19 мая американская Google приостановила предоставление услуг и технической поддержки китайской Huawei.

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