Путин заявил, что Макрон сообщил ему об изменении позиции США по Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон ему сообщил об изменении позиции США по ряду вопросов, включая Украину. Российский лидер заявил, что необходимо понять о чем идет речь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Совета безопасности России.
В ходе заседания Путин заявил, что накануне разговаривал с Макроном по телефону до двух часов ночи. По его словам, во время беседы французский президент заверил, что в позиции США по ряду вопросов есть изменения.
"Сначала нужно понять, в чем эти изменения заключаются. Если они есть, потому что ваш коллега (министра иностранных дел России Сергея Лаврова - ред.) публично заявил, что никаких подвижек по принципиальным вопросам, связанных с расширением, возможным принятием других стран в НАТО, включая Украину, у них нет", - добавил Путин.
Напомним, сегодня, 21 февраля, Путин созвал расширенное заседание Совета безопасности России.
Отметим, на заседание вынесли вопрос о признании Россией так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".